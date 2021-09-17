"Північний потік-2" має сертифікувати ще Єврокомісія, це триватиме до двох місяців часу, - ЄК
Сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" , окрім німецького регулятора, має погодити Єврокомісія
Про це заявила представниця Єврокомісія Вівіан Лунела на брифінгу, передає РБК-Україна.
За її словами, спочатку Nord Stream 2 AG подає запит на сертифікацію в Німеччину, яка повинна передати до Єврокомісії свій проект рішення про сертифікацію
"Коли Єврокомісія отримає цей запит, у неї буде два місяці на надання відповіді. І цей термін може бути додатково продовжений, але це вже зовсім інша процедура", - додала Лунела.
- Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.
- Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.
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