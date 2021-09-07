Компанія-оператор "Північного потоку-2" повідомила про зварення останньої труби

Про це повідомляє DW.



На трубоукладальному судні Fortuna було зварено останню трубу з двох ниток газопроводу.

За даними Nord Stream 2 AG, труба буде опущена на морське дно у водах Німеччини. Мета операції - з'єднати ділянку трубопроводу, що йде від узбережжя Німеччини, з ділянкою, що йде з данських вод. Після цього будуть проведені "необхідні заходи перед введенням в експлуатацію".

У компанії сподіваються запустити газогін у експлуатацію до кінця поточного року.



У компанії Nord Stream 2 AG наголошують, що газопровід допоможе задовольнити довгострокові потреби європейського енергетичного ринку в імпорті природного газу, підвищить безпеку і надійність поставок і уможливить отримувати російський "газ на справедливих економічних умовах".