Німецький регулятор отримав документи для сертифікації "Північного потоку-2"

Про це заявив прессекретар агентства Фіте Вульф у коментарі Інтерфаксу.



За його словами, розгляд документів і прийняття рішення займе до 4 місяців.



"Підприємство надало всі документи, згідно із законом, на розгляд і прийняття рішення у нас є до чотирьох місяців часу, потім рішення має бути передано Єврокомісії", - сказав Вульф.



За його словами, мова не йде про запуск газопроводу, а про сертифікацію та відповідність нормам газової директиви ЄС.



Якщо на час введення в експлуатацію сертифіката від агенства не буде, це може спричинити штрафи.



Рішення про введення в експлуатацію приймають інші відомства.

Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.

За даними Bloomberg, "Газпром" планує почати постачання блакитного палива газопроводом "Північний потік-2" з 1 жовтня