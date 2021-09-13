Німецький регулятор отримав документи для сертифікації "Північного потоку-2"
Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу"Північний потік-2"
Про це заявив прессекретар агентства Фіте Вульф у коментарі Інтерфаксу.
За його словами, розгляд документів і прийняття рішення займе до 4 місяців.
"Підприємство надало всі документи, згідно із законом, на розгляд і прийняття рішення у нас є до чотирьох місяців часу, потім рішення має бути передано Єврокомісії", - сказав Вульф.
За його словами, мова не йде про запуск газопроводу, а про сертифікацію та відповідність нормам газової директиви ЄС.
Якщо на час введення в експлуатацію сертифіката від агенства не буде, це може спричинити штрафи.
Рішення про введення в експлуатацію приймають інші відомства.
- Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.
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