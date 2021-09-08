"Газпром" планує запустити "Північний потік-2" 1 жовтня, - Bloomberg
Російський "Газпром" планує почати постачання блакитного палива газопроводом "Північний потік -2" з 1 жовтня
Про це повідомляє Bloomberg.
"Газпром" планує запустити подачу газу через газопровід вже з 1 жовтня.
Терміни фактичних надходжень в газову мережу ЄС все ще залежатимуть від рішення регулятора
- 6 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що газопровід "Північний потік-2" має запрацювати найближчими днями.
- Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.
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