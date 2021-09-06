Лавров заявив, що "Північний потік-2" запрацює через декілька днів

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Він добудований буде через кілька днів, працювати почне", - заявив Лавров.



РІА Новини повідомили, що укладена остання труба "Північного потоку-2".



Раніше у "Газпромі" заявили, що перші поставки по газопроводу можуть відбутися в цьому році.



"Північний потік-2" має проєктну потужність у 55 млрд кубометрів газу на рік.