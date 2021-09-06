Лавров заявив, що "Північний потік-2" запрацює через декілька днів
Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що газопровід "Північний потік-2" має запрацювати найближчими днями
Про це повідомляє Інтерфакс.
"Він добудований буде через кілька днів, працювати почне", - заявив Лавров.
РІА Новини повідомили, що укладена остання труба "Північного потоку-2".
Раніше у "Газпромі" заявили, що перші поставки по газопроводу можуть відбутися в цьому році.
"Північний потік-2" має проєктну потужність у 55 млрд кубометрів газу на рік.
- Нагадаємо, США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
- Російський "Газпром" заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.
- Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу Україною.
- Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що США та Німеччина все ще можуть заблокувати запуск російського "Північного потоку-2".
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