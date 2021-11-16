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Головна війна з Росією У Німеччині призупинили сертифікацію "Північного потоку-2"

У Німеччині призупинили сертифікацію "Північного потоку-2"

16 листопада, 2021 вiвторок
12:46
війна з Росією Північний потік-2

Німецький регулятор Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) ухвалив призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2"

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Процедуру сертифікації газопроводу "Північний потік-2" призупинили до того моменту, поки вона не буде організована згідно з нормами німецького законодавства.

Процес відновлять, коли основні активи та людські активи будуть передані дочірньому підприємству. Також дочірнє підприємство повинне буде надати повну інформацію щодо газопроводу.

  • Раніше повідомлялося, що компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором "Північного потоку-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.
  • Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.
  • Сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", окрім німецького регулятора, має погодити Єврокомісія.
  • Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку і веде шантаж заради запуску газопроводу "Північний потік-2".
  • Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль попередила про ризик запуску російського газопроводу "Північний потік-2" без сертифікації у ЄС.
  • Вітренко повідомив, що Нафтогаз візьме участь у сертифікації "Північного потоку-2".

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Новини
Німеччина
Північний потік-2
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