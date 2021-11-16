У Німеччині призупинили сертифікацію "Північного потоку-2"

Про це повідомляє пресслужба регулятора.



Процедуру сертифікації газопроводу "Північний потік-2" призупинили до того моменту, поки вона не буде організована згідно з нормами німецького законодавства.



Процес відновлять, коли основні активи та людські активи будуть передані дочірньому підприємству. Також дочірнє підприємство повинне буде надати повну інформацію щодо газопроводу.

Раніше повідомлялося, що компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором "Північного потоку-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.

Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.

Сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", окрім німецького регулятора, має погодити Єврокомісія.

Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку і веде шантаж заради запуску газопроводу "Північний потік-2".

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль попередила про ризик запуску російського газопроводу "Північний потік-2" без сертифікації у ЄС.

Вітренко повідомив, що Нафтогаз візьме участь у сертифікації "Північного потоку-2".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb