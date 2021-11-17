Росія намагається обійти закон ЄС і сертифікувати лише частину "Північного потоку-2", - Макогон

Про це Макогон написав у Facebook.

"Газпром, можливо, зараз намагається обійти вимоги європейського законодавства і сертифікувати не весь газопровід, а лише частину, яка розташована у територіальних водах Німеччини", - зазначив Макогон.

За його словами, для цього потенційний оператор "Північного потоку-2" швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка є "дочкою" російського Газпрому, створить власну німецьку “дочку”. Новостворена фірма намагатиметься отримати статус незалежного оператора.

Макогон наголосив, що відтепер німецький регулятор Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNetzA) повинне слідкувати за тим, щоб нова дочірня компанія відповідала законодавсту Німеччини та Євросоюзу.

"Вважаю, долучення ОГТСУ (Оператор ГТС України - ред.) до процесу було дуже вчасним, бо такі кроки Газпрому виглядають як юридичні трюки", - зазначив Макогон.



