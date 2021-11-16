Канада планує розширити співпрацю з Україною в оборонній промисловості
Уряд Канади планує розширити співпрацю з Україною в оборонній промисловості
Про це йдеться на сайті Укроборонпрому.
“Уряд Канади в особі Канадської комерційної корпорації звернувся з відповідним офіційним листом до Державного концерну "Укроборонпром". Йдеться не лише про будівництво патронного заводу, але й про будівництво заводів з виробництва пороху та капсулів”, – про це повідомляє радник генерального директора ДК “Укроборонпром” Катерина Рогач.
Нагадаємо, 1 червня цього року Державний концерн “Укроборонпром” та уряд Канади в особі Канадської комерційної корпорації досягли домовленостей про співробітництво у сфері стратегічної безпеки, оборони, аерокосмічної діяльності та виробництва боєприпасів, підписавши відповідний Меморандум.
У рамках Меморандуму ДК “Укроборонпром” та Державна акціонерна холдингова компанія “Артем”, що входить до складу Концерну, підписали з канадськими партнерами відповідну Угоду.
5 листопада Канадська комерційна корпорація, яка відповідає за реалізацію цього проєкту з канадської сторони, ініціювала зміни до Меморандуму та Угоди, суттєво розширивши співпрацю в оборонній промисловості. Так, окрім будівництва патронного заводу, канадська сторона пропонує будувати заводи з виробництва пороху та капсулів для забезпечення замкнутого циклу виробництва патронів на території України.
Запуск цього міжнародного проєкту покликаний зміцнити обороноздатність України.
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