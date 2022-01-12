Єрмак обговорив безпекову ситуацію з радником Байдена з нацбезпеки Салліваном

Про це Єрмак повідомив у Twitter.



"Продовжили регулярний діалог з Джейком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації. Відзначили важливість продовження роботи формату #N4 (Нормандського формату - ред.). Цінуємо незмінну підтримку США", - написав Єрмак.

Раніше Єрмак у інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 заявив , що вторгнення Росії до України стане вироком для НАТО і найбільшою поразкою для західних партнерів.Нагадаємо, 10 січня у Женеві пройшли переговори США та РФ щодо НАТО, України та російських безпекових вимог.12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради НАТО-Росія , присвячене зокрема ситуації навколо України.