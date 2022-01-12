Єрмак обговорив безпекову ситуацію з радником Байдена з нацбезпеки Салліваном
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив безпекову ситуацію навколо України з радником президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном
Про це Єрмак повідомив у Twitter.
"Продовжили регулярний діалог з Джейком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації. Відзначили важливість продовження роботи формату #N4 (Нормандського формату - ред.). Цінуємо незмінну підтримку США", - написав Єрмак.
Нагадаємо, 10 січня у Женеві пройшли переговори США та РФ щодо НАТО, України та російських безпекових вимог.
12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради НАТО-Росія, присвячене зокрема ситуації навколо України.
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