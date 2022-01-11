Вторгнення Росії до України буде вердиктом для НАТО, - Єрмак

Про це він сказав у інтерв'ю британському "Channel 4".



За словами Єрмака, позиція Києва полягає в тому, що обговорення питань системи безпеки в Європі має починатися з України. А продовження війни в Україні або ескалація ситуації буде однією з найбільших поразок західних партнерів.



"По-перше, я абсолютно впевнений, що більше 90% нашого населення залишаться і будуть захищати країну (у випадку вторгнення Росії, - Ред.). Якщо це станеться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, оскільки західні країни повинні будуть пояснити своїм людям, чому були такі довгі розмови, але напад все-таки стався", - зазначив він.



Нагадаємо, 10 січня у Женеві розпочався основний раунд переговорів США та РФ. Однією з російських вимог у рамках "гарантій безпеки" є відмова від подальшого розширення НАТО на схід та вступу України до Альянсу.

12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, присвячене ситуації навколо України.