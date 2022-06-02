Найбільша фріланс-біржа "Upwork" заблокувала акаунти користувачів з РФ та Білорусі, - Комерсантъ
Найбільша фріланс-біржа в світі заморозила акаунти користувачів, які фізично перебувають у Росії та Білорусі
Про це пише "Комерсант" із посиланням на листи, які отримують фрилансер з цих країн.
У листах, зокрема, йдеться, що Upwork заморозила акаунти користувачів, які фізично перебувають у Росії та Білорусі.
Якщо ж фрилансер змінить місце проживання, доступ до платформи відновлять.
У листі також дається посилання на інструкцію з повернення облікового запису до роботи після зміни місця перебування.
- Нагадаємо, нещодавно з російського ринку вийшов сервіс графічного дизайну Canva. При спробі зайти на сайт російські користувачі одразу бачать повідомлення, що компанія "категорично засуджує незаконну війну в Україні" і у відповідь на вторгнення РФ блокує доступ до сервісу в Росії.
- З російського ринку також пішов один із найбільших безоплатних фотобанків Pixabay, який більше не працює у РФ.
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