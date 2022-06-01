Сервіс графічного дизайну Canva вийшов з російського ринку, - Федоров

Про це голова Мінцифри Михайло Федоров написав у телеграм.

"Сервіс графічного дизайну Canva повністю пішов з росії", - написав він.

За його словами, зараз при спробі зайти на сайт російські користувачі одразу бачать повідомлення, що компанія "категорично засуджує незаконну війну в Україні" і у відповідь на вторгнення РФ блокує доступ до сервісу в Росії.



"Окрім того, 31 травня став останнім днем роботи онлайн-сервісу для замовлення таксі Gett", - додав міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, материнська компанія Leroy Merlin, що продовжує працювати на ринку РФ, заблокуала роботу українського підрозділу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb