Сервіс графічного дизайну Canva вийшов з російського ринку, - Федоров
Сервіс Canva закрив доступ для російських користувачів
Про це голова Мінцифри Михайло Федоров написав у телеграм.
"Сервіс графічного дизайну Canva повністю пішов з росії", - написав він.
За його словами, зараз при спробі зайти на сайт російські користувачі одразу бачать повідомлення, що компанія "категорично засуджує незаконну війну в Україні" і у відповідь на вторгнення РФ блокує доступ до сервісу в Росії.
"Окрім того, 31 травня став останнім днем роботи онлайн-сервісу для замовлення таксі Gett", - додав міністр цифрової трансформації.
- Нагадаємо, материнська компанія Leroy Merlin, що продовжує працювати на ринку РФ, заблокуала роботу українського підрозділу.
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