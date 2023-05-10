Усе залежить від власного бажання, можливостей і збігу обставин.

Хтось, як Кемаль Ататюрк, міняє устрій країни й робить з клерикальної Туреччини світську державу. І його вшановують з покоління в покоління. Хтось привносить в життя дещицю комфорту, як Марвін Стоун і Джозеф Фрідман, які винайшли трубочки для потягування напоїв з келиха. Їх імена не пам'ятають, але їх винаходами із задоволенням користуються.

Хтось вигадує казку для своїх дітей, як Джон Р. Толкін, що написав "Володар перснів", проте популярність книжки вийшла далеко за межі його сім'ї й стала одним зі світових бестселерів. Ми із задоволенням читаємо книгу, дивимося фільм по ній, і з вдячністю згадуємо професора.

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Хтось створює мегакорпорацію, як Стів Джобс, що створив Apple, і входить в історію не лише, як мультимільярдер, але як новатор і людина, що змінила світ.

Хтось нехтує всіма можливостями та досягненнями в ім'я баришу. Спрага до наживи стає його золотим тільцем, якому він поклоняється. Це його вибір. І те, що залишиться після нього — це лише рахунки в банку, список активів і натовп спадкоємців, що намагаються відірвати собі шматок якомога більше

А хтось нехтує всіма можливостями та досягненнями в ім'я баришу. Спрага до наживи стає його золотим тільцем, якому він поклоняється. Це його вибір. І те, що залишиться після нього — це лише рахунки в банку, список активів і натовп спадкоємців, що намагаються відірвати собі шматок якомога більше.

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Шанс залишити слід в історії мають всі, але використовують одиниці.

Кожен з нас робить вибір, який слід залишиться після нього. Про когось це буде пам'ять, як про хорошу людину, про когось — як про мудрого або талановитого, а після когось залишаться лише прокльони йому услід.

У будь-якому випадку вибір за нами. Це найбільша свобода — право вибору, якими нам бути. Як жити, що робити, ким стати. Скористатися цією свободою або нехтувати нею — це наше право. І кожен робить його самостійно. Робіть вибір. Час швидкоплинний.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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