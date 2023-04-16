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Якщо наш мудрий народ не порозумнішає...

Борислав Береза
16 квітня, 2023 неділя
14:01
Погляд Борислав Береза

Не треба забувати, що всіх цих корупціонерів, дебілів, фріків, покидьків та зрадників у владу обрали наші мудрі співгромадяни

Дебілів у владі у нас багато. Корупціонерів у владі у нас багато. Фріків та покидьків у владу у нас багато. І навіть зрадників у владі у нас багато.

Це все правда. Але не треба забувати, що всіх цих корупціонерів, дебілів, фріків, покидьків та зрадників у владу обрали наші мудрі співгромадяни. Всі 32 роки обирали.

Наш мудрий народ якщо не порозумнішає, то знову обере таких, як завжди. І про*ре не лише своє майбутнє та майбутнє своїх дітей, а й країну. І я не жартую

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Розумних та порядних вони теж обирали, але у такій незначній кількості, що на процеси розумні та порядні майже не впливали.

До чого я веду? До того, що наш мудрий народ якщо не порозумнішає, то знову обере таких, як завжди. І про*ре не лише своє майбутнє та майбутнє своїх дітей, а й країну. І я не жартую.

Подумайте про це. І зробіть висновки. Без емоцій. Якщо зможете...

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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