Дебілів у владі у нас багато. Корупціонерів у владі у нас багато. Фріків та покидьків у владу у нас багато. І навіть зрадників у владі у нас багато.

Це все правда. Але не треба забувати, що всіх цих корупціонерів, дебілів, фріків, покидьків та зрадників у владу обрали наші мудрі співгромадяни. Всі 32 роки обирали.

Наш мудрий народ якщо не порозумнішає, то знову обере таких, як завжди. І про*ре не лише своє майбутнє та майбутнє своїх дітей, а й країну. І я не жартую

Читайте також: Ненависть — це безпорадність разом зі злістю

Розумних та порядних вони теж обирали, але у такій незначній кількості, що на процеси розумні та порядні майже не впливали.

До чого я веду? До того, що наш мудрий народ якщо не порозумнішає, то знову обере таких, як завжди. І про*ре не лише своє майбутнє та майбутнє своїх дітей, а й країну. І я не жартую.

Подумайте про це. І зробіть висновки. Без емоцій. Якщо зможете...

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.