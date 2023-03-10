Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Ненависть — це безпорадність разом зі злістю
OPINION

Ненависть — це безпорадність разом зі злістю

Борислав Береза
10 березня, 2023 п'ятниця
10:07
Погляд Борислав Береза

Ми ненавидимо, поки ми безпорадні, поки не можемо покарати тих, хто завдав нам біль

Моя подруга колись запитала мене, чи знаю я яке визначення у ненависті?

- Гнів, злість та огида поєднанні в одному відчуті?

- Ні, ненависть — це безпорадність разом зі злістю. Ми ненавидимо, поки ми безпорадні, поки не можемо покарати тих, хто завдав нам біль. Ненависть руйнує саме через те, що ти неспроможний покарати за біль, яку тобі завдали. Але все може змінитися, як тільки ти починаєш вершити правосуддя і караєш за скоєне зло або пробачаєш.

Я погоджуюсь з нею та з тим її визначенням на 100%.

Українцям треба буде зрозуміти, що або ми покараємо росіян винних у злочинах у будь-який спосіб, або ненавистю зруйнуємо себе

Читайте також: Розстріл полоненого: щоб не забути...

Українцям треба буде зрозуміти, що або ми покараємо росіян винних у злочинах у будь-який спосіб, або ненавистю зруйнуємо себе. Покаравши, ми вже не будемо ненавидіти. Не буде кого, не буде тої причини й ми будемо розуміти, що відплата знайшла винного.

Це важливо для дорослішання нації та для розуміння, яка інституція повинна з'явитися. Це не лише питання помсти та покарання, а ще й важлива практика лікування суспільства, зґвалтованого війною.

І ще одне. Пробачити я не зможу.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Росія
війна з Росією
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Цінь Ган
7 березня, 2023 вiвторок
Китай відповів на попередження США про неприпустимість постачання зброї РФ
Автор Мирослав Чех
7 березня, 2023 вiвторок
Люди з ФСБ дали зелене світло вторгненню, бо були переконані, що у Байдена Паркінсон чи Альцгеймер, а Камала Гарріс сама не впорається
ЗСУ Бахмут
9 березня, 2023 четвер
У НАТО не до кінця розуміють ситуацію: в ЗСУ відреагували на заяву Столтенберга про "падіння Бахмута"
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.92
    Купівля 37.92
    Продаж 38.9
  • EUR
    Купівля 39.68
    Продаж 40.79
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
10 березня
10:48
вимкнення електроенергії
В Укренерго назвали регіони, де ситуація з електропостачанням залишається складною
10:36
Продавала уявне військове спорядження для українських воїнів: одеситку засудили до 5 років за ґратами
10:18
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
РФ завела ракетоносії в пункти базування, проте рівень загрози високий, – Гуменюк
10:09
Капітан ВМС Італії отримав 30 років в'язниці за шпигунство на користь Росії
10:00
Пресреліз
Олександр Свіщев
Олександр Свіщов: російським і білоруським спортсменам на міжнародній арені – Табу!
09:59
Оновлено
Запоріжжя
Російські війська обстріляли Запоріжжя: пошкоджено критичну інфраструктуру
09:58
долар євро валюта обмін
Актуальний курс валют в Україні: ціна долара та євро 10 березня
09:50
Бельгія
Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців
09:44
Стрілянина в Осло
У німецькому Гамбурзі сталася стрілянина, загинули парафіяни церкви Свідків Єгови
09:42
У Харкові після атаки РФ 9 березня без світла залишаються 470 тис. споживачів, в області - 50 тисяч
09:26
тепло
У Києві після російської атаки без теплопостачання залишаються 30% споживачів
09:19
Трамп і трансгендери, промиті мізки і грибний Буратіно - 5 книг про те, як переписують історію
09:11
ракета
Британська розвідка пояснила, чому інтервал між хвилями масованих атак Росії по Україні збільшився
09:08
Оновлено
ДП "Антонгов"
Перешкоджали завчасній обороні аеродрому з "Мрією" у Гостомелі: трьом екскерівникам ДП "Антонов" оголосили підозри
09:06
Обстріл Дніпропетровщини 10 березня
Уночі росіяни атакували Нікопольщину: пошкоджено енергетичний об'єкт, частково знеструмлені три населених пункти
08:57
на фото наслідки влучання ракети на Херсонщині
Ворог випустив понад 400 снарядів по Херсонщині: четверо людей загинули, серед поранених підліток
08:54
Ексклюзив
В Одесі місцева влада виселяє з приміщення волонтерський центр, - депутатка райради Шульц
08:48
За добу російські війська убили мирного жителя Донеччини, двоє поранені
08:42
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Маляр: війська РФ зосереджують основні зусилля на захопленні сходу України
08:32
шевченківська премія
В Україні вперше за багато років 9 березня не визначили лауреатів Шевченківської премії
08:20
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпіна втретє обрали на посаду президента Китаю
08:09
iPod
Apple готує новий музичний стрімінговий сервіс: коли запустять
08:07
знищена техніка окупантів
За добу ЗСУ ліквідували 870 військових РФ, 34 крилаті ракети, 7 танків і літак
08:02
OPINION
Данило Лубківський
У Росії вже шукають варіантів на випадок поразки
07:48
На протестах у Грузії затримали добровольця, який воював за Україну: його переслідували
07:43
окупант
РФ розміщує військових у житлових кварталах Рубіжного й обстріляла тимчасово окуповані Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ, - Генштаб
07:28
долар
США та союзники заморозили активи російських олігархів на суму понад $58 млрд
06:57
Ллойд Остін
Міністр оборони США закликав Ізраїль допомогти Україні боротися за свободу й надати допомогу
06:44
Гендиректор Yasno пояснив, чому під час ракетних атак РФ світло вимикають превентивно
06:32
окупанти
Російські війська готуються відновити наступальні операції під Вугледаром, - ISW
06:30
Фіорентина, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати усіх матчів 9 березня
06:26
Новий прем'єр Молдови Доріан Речан
Ми маємо дякувати українцям за захист усієї Європи, - прем'єр Молдови
05:48
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав військовим посилити навчання для стримування та реагування на "справжню війну" 
05:26
Нед Прайс
Держдеп США відреагував на масовану атаку РФ по Україні 9 березня: це не може бути нормою, а ми байдужими
05:25
Рома, Реал Сосьєдад, Ліга Європи
Ліга Європи: результати всіх матчів 9 березня
04:33
путін
Путін доручив ФСБ боротьбу з партизанами на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
02:42
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці за день знищили 16 російських терористів
02:29
Володимир Путін
Запорізькі колаборанти поскаржирились Путіну на нестачу педагогів. На окуповані території відправлять російських вчителів
01:57
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
"Він привезе в Україну "Золотий м'яч": Усик дав обнадійливий прогноз стосовно Мудрика
01:54
"Удари відплати": СБУ показала відео знищення російських ЗРК дронами-камікадзе
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV