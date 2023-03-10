Моя подруга колись запитала мене, чи знаю я яке визначення у ненависті?

- Гнів, злість та огида поєднанні в одному відчуті?

- Ні, ненависть — це безпорадність разом зі злістю. Ми ненавидимо, поки ми безпорадні, поки не можемо покарати тих, хто завдав нам біль. Ненависть руйнує саме через те, що ти неспроможний покарати за біль, яку тобі завдали. Але все може змінитися, як тільки ти починаєш вершити правосуддя і караєш за скоєне зло або пробачаєш.

Я погоджуюсь з нею та з тим її визначенням на 100%.

Українцям треба буде зрозуміти, що або ми покараємо росіян винних у злочинах у будь-який спосіб, або ненавистю зруйнуємо себе

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Українцям треба буде зрозуміти, що або ми покараємо росіян винних у злочинах у будь-який спосіб, або ненавистю зруйнуємо себе. Покаравши, ми вже не будемо ненавидіти. Не буде кого, не буде тої причини й ми будемо розуміти, що відплата знайшла винного.

Це важливо для дорослішання нації та для розуміння, яка інституція повинна з'явитися. Це не лише питання помсти та покарання, а ще й важлива практика лікування суспільства, зґвалтованого війною.

І ще одне. Пробачити я не зможу.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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