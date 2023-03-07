Кацапи прийшли нас вбивати просто тому, що ми українці. Просто тому, що можуть. Просто тому, що в нього в руках є автомат.

Найбільше зараз боюся не поразки, а перемогти й знову забути звірства москалів. Як забули свинорилим Батурин, зруйновану Січ, різню Муравйова, Голодомор.

Боюся, що діти тих, хто зараз слухає кацапський реп, підростуть і скажуть "какая разніца". Так само як було в історії не раз

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Боюся, що діти тих, хто зараз слухає кацапський реп, підростуть і скажуть "какая разніца". Так само як було в історії не раз.

А разніца є. Ми не будемо в безпеці, поки кацапня фізично існує. І те покоління, що забуде про це, буде безжально вирізане і загнане в рабство.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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