Розстріл полоненого: щоб не забути...
Відео з розстрілу українського полоненого — повна ілюстрація нашої війни, до якої нічого додати
Кацапи прийшли нас вбивати просто тому, що ми українці. Просто тому, що можуть. Просто тому, що в нього в руках є автомат.
Найбільше зараз боюся не поразки, а перемогти й знову забути звірства москалів. Як забули свинорилим Батурин, зруйновану Січ, різню Муравйова, Голодомор.
Боюся, що діти тих, хто зараз слухає кацапський реп, підростуть і скажуть "какая разніца". Так само як було в історії не раз
Читайте також: "Герою слава. Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на розстріл росіянами українського полоненого за слова "Слава Україні!"
Боюся, що діти тих, хто зараз слухає кацапський реп, підростуть і скажуть "какая разніца". Так само як було в історії не раз.
А разніца є. Ми не будемо в безпеці, поки кацапня фізично існує. І те покоління, що забуде про це, буде безжально вирізане і загнане в рабство.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.24
Купівля 38.24Продаж 39.23
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе