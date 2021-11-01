Найбільше вакцинованих – у Києві, а найменше – на Волині й Закарпатті

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 1 листопада.



"Наразі в Україні вже 17 мільйонів 700 тисяч щеплень. 10 мільйонів 240 тисяч отримали хоча б одне щеплення”, – заявив міністр.



Повністю від COVID-19 вакцинувалося майже 7,5 мільйонів людей.

Щеплених щонайменше однією дозою найбільше в Києві - більш, ніж 50%, на Полтавщині - 40,1%, Київщині - 39,9%.



Віктор Ляшко заявив, що рівень госпіталізацій в Україні протягом шести днів поспіль перебуває на плато після більш, ніж тримісячного зростання.



За словами Віктора Ляшка, вакцинація допомогла врятувати 1238 людей за останній тиждень.



Міністр охорони здоров’я зазначив, що на селекторній нараді порушать питання черг біля пунктів вакцинації.

За минулу добу в Україні від коронавірусу вакцинувалося 177 тисяч осіб.