Найбільший гравець на нафтовому ринку Норвегії припиняє торгувати російською нафтою

Про це йдеться на сайті Equinor.

"Це означає, що Equinor не буде вступати в нові угоди або займатися транспортуванням нафти та нафтопродуктів з Росії", - йдеться в повідомленні.

Компанія вказала, що має певні договірні зобов'язання, укладені до моменту вторгнення. Однак Equinor зазначила, що прийматиме ці вантажі відповідно до затверджених санкцій.