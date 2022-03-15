Найбільший гравець на нафтовому ринку Норвегії припиняє торгувати російською нафтою
Найбільша нідерландська нафтова компанія Equinor заявила про припинення торгівлі нафтою з РФ
Про це йдеться на сайті Equinor.
"Це означає, що Equinor не буде вступати в нові угоди або займатися транспортуванням нафти та нафтопродуктів з Росії", - йдеться в повідомленні.
Компанія вказала, що має певні договірні зобов'язання, укладені до моменту вторгнення. Однак Equinor зазначила, що прийматиме ці вантажі відповідно до затверджених санкцій.
- Нагадаємо, уряд Швейцарії запровадив санкції, що забороняють експорт до РФ товарів подвійного призначення, продуктів і послуг у нафтовому секторі та товарів для сфери безпеки й оборони.
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