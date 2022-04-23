Найбільший у світі виробник пальмової олії заборонив експорт через війну в Україні

Про це повідомляє Reuters.

Індонезія, яка виробляє понад половину всієї пальмової олії у світі, запровадила заборону на експорт цього продукту з 28 квітня до спеціального розпорядження.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що хоче забезпечити громадян продуктами харчування, оскільки продовольча інфляція злетіла до рекордного рівня невдовзі після початку війни Росії проти України.

Припинення постачання пальмової олії та сировини з неї, яку використовують у виробництві продуктів харчування та в косметології, може призвести до серйозного збільшення витрат виробників у світі.

На початку березня Reuters повідомляв, що ціни на пальмову олію в найближчі місяці можуть досягти рекордних $1,93 тис. за тонну через падіння світових запасів олії та зниження експортних поставок у зв'язку з війною Росії проти України.

11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.

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