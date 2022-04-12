Найближчі 2-3 тижні бойові дії в Україні будуть посилюватися, – британська розвідка
Окупанти продовжують зосереджуватися на донецькому і луганському напрямку, найближчі 2-3 тижні бої будуть посилюватися
Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки у Twitter.
"Бої на сході України будуть посилюватися протягом наступних двох-трьох тижнів, оскільки Росія продовжує переформатовувати свої зусилля", – йдеться у повідомленні.
Росія зосереджуватиметься на атаках українських позицій на донецькому і луганському напрямках з подальшими боями в районі Херсона і Миколаєва, відновлюється наступ на Краматорськ.
Крім того, окупанти продовжують виходити з Білорусі, щоб передислокуватись для підтримки операцій на Сході України.
- Нагадаємо, понад 19 600 військових, 1946 ББМ, 732 танки і 157 літаків: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.67
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.4
- Актуальне
- Важливе