Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у телеграм.

"Ніч в місті та області пройшла без обстрілів. Кораблі чф роZії проводять перегруповання. Загроза нанесення ракетних ударів залишається високою", – написав він.

За словами Братчука, найближчими днями ворог спробує більш інтенсивну повітряну розвідку над Одесою, аби виявити важливі об'єкти інфраструктури та військові об'єкти. При чому, ворог використовуватиме стратегічну авіацію.

"Змієбаївка готує рашистам нові пригоди", – додав він.

Нагадаємо, 11 травня українська ППО збила російську ракету над Одещиною.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb