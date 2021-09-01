Найдорожчий футболіст "Барселони" повернувся до свого колишнього клубу
Французький форвард "Барселони" Антуан Грізманн перейшов до іншого іспанського клубу - "Атлетико"
Про це повідомляє "Атлетико" у twitter.
"Атлетико" орендував у "Барселони" свого колишнього лідера на один сезон із зобов'язанням подальшого викупу. За оренду мадридці заплатять 10 млн євро, далі чемпіонам Іспанії доведеться викласти за форварда 40 млн євро.
У 2019 році Антуан Грізманн перейшов з "Атлетико" за 120 млн євро та став найдорожчим футболістом "Барселони" в історії.
30-річний форвард у минулому сезоні зіграв за каталонців 51 матч, забив 20 голів та віддав 13 результативних передач.
Також Грізманн виступав за іспанський "Реал Сосьєдад".
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Нагадаємо, 10 серпня французький ПСЖ оголосив про трансфер лідера "Барселони" Ліонеля Мессі.
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