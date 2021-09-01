Найдорожчий футболіст "Барселони" повернувся до свого колишнього клубу

Про це повідомляє "Атлетико" у twitter.

"Атлетико" орендував у "Барселони" свого колишнього лідера на один сезон із зобов'язанням подальшого викупу. За оренду мадридці заплатять 10 млн євро, далі чемпіонам Іспанії доведеться викласти за форварда 40 млн євро.

У 2019 році Антуан Грізманн перейшов з "Атлетико" за 120 млн євро та став найдорожчим футболістом "Барселони" в історії.

30-річний форвард у минулому сезоні зіграв за каталонців 51 матч, забив 20 голів та віддав 13 результативних передач.

Також Грізманн виступав за іспанський "Реал Сосьєдад".



????⚪ #BienvenidoGriezmann



???????? @AntoGriezmann volverá a vestir nuestra camiseta tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y el Barcelona para su cesión.



Bienvenue, Antoine! ????



➡ https://t.co/NZcnFfJqp8 pic.twitter.com/nFsJIxZgSy — Atlético de Madrid (@Atleti) August 31, 2021

Нагадаємо, 10 серпня французький ПСЖ оголосив про трансфер лідера "Барселони" Ліонеля Мессі.

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