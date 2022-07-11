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Найдорожчий футболіст "Манчестер Юнайтед" повернувся до "Ювентуса"

11 липня, 2022 понедiлок
13:49
Спорт Поль Погба та Кріштіану Роналду (праворуч)

Французький футболіст Поль Погба перейшов з англійського "Манчестер Юнайтед" до італійського "Ювентуса"

Про це повідомляє "Ювентус" у twitter. 

Погба перейшов до туринського клубу на правах вільного агента, оскільки термін дії його контракту з МЮ сплинув. За неофіційною інформацією, француз підписав з "Юве" контракт на чотири роки та зароблятиме 8 млн євро на рік.

Поль Погба перебував у системі "Манчестер Юнайтед" з 16 років  та дебютував за першу команду у 2012-му. Того ж року він перейшов до італійського "Ювентуса".

МЮ викупив француза в туринців в 2016 році за 105 млн євро та зробив його найдорожчим футболістом в історії клубу. 

Загалом 29-річний Поль Погба зіграв за "Манчестер Юнайтед" 233 матчі, забив 39 голів та віддав 51 результативну передачу. Разом з МЮ француз виграв лише два титули - Кубок ліги та Лігу Європи у 2017 році.

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футбол
Ювентус
Манчестер Юнайтед
Поль Погба
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