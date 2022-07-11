Про це повідомляє "Ювентус" у twitter.

Погба перейшов до туринського клубу на правах вільного агента, оскільки термін дії його контракту з МЮ сплинув. За неофіційною інформацією, француз підписав з "Юве" контракт на чотири роки та зароблятиме 8 млн євро на рік.

Поль Погба перебував у системі "Манчестер Юнайтед" з 16 років та дебютував за першу команду у 2012-му. Того ж року він перейшов до італійського "Ювентуса".

МЮ викупив француза в туринців в 2016 році за 105 млн євро та зробив його найдорожчим футболістом в історії клубу.

Загалом 29-річний Поль Погба зіграв за "Манчестер Юнайтед" 233 матчі, забив 39 голів та віддав 51 результативну передачу. Разом з МЮ француз виграв лише два титули - Кубок ліги та Лігу Європи у 2017 році.

1 червня МЮ оголосив, що півзахисник Поль Погба залишає команду.

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