Найдорожчий футболіст "Манчестер Юнайтед" повернувся до "Ювентуса"
Французький футболіст Поль Погба перейшов з англійського "Манчестер Юнайтед" до італійського "Ювентуса"
Про це повідомляє "Ювентус" у twitter.
Погба перейшов до туринського клубу на правах вільного агента, оскільки термін дії його контракту з МЮ сплинув. За неофіційною інформацією, француз підписав з "Юве" контракт на чотири роки та зароблятиме 8 млн євро на рік.
Поль Погба перебував у системі "Манчестер Юнайтед" з 16 років та дебютував за першу команду у 2012-му. Того ж року він перейшов до італійського "Ювентуса".
МЮ викупив француза в туринців в 2016 році за 105 млн євро та зробив його найдорожчим футболістом в історії клубу.
Загалом 29-річний Поль Погба зіграв за "Манчестер Юнайтед" 233 матчі, забив 39 голів та віддав 51 результативну передачу. Разом з МЮ француз виграв лише два титули - Кубок ліги та Лігу Європи у 2017 році.
- 1 червня МЮ оголосив, що півзахисник Поль Погба залишає команду.
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