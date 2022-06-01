МЮ позбувся свого найдорожчого футболіста

Про це повідомляє офіційний сайт МЮ.

Манчестерці оголосили, що Погба залишить клуб, оскільки 30 червня спливає термін дії його контракту. Француз піде з МЮ у статусі вільного агента.

Поль Погба перебував у системі "Манчестер Юнайтед" з 16 років та дебютував за першу команду у 2012 році. Того ж року він перейшов до італійського "Ювентуса".

МЮ викупив француза в туринців в 2016 році за 105 млн євро та зробив його найдорожчим футболістом в історії клубу.

Загалом 29-річний Поль Погба зіграв за "Манчестер Юнайтед" 233 матча, забив 39 голів та віддав 51 результативну передачу. Разом з МЮ француз виграв лише два титули - Кубок ліги та Лігу Європи у 2017 році.

1 червня валлійський вінгер Гарет Бейл оголосив, що залишає іспанський футбольний клуб "Реал".

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