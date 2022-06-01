МЮ позбувся свого найдорожчого футболіста
Французький півзахисник Поль Погба залишає англійський "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє офіційний сайт МЮ.
Манчестерці оголосили, що Погба залишить клуб, оскільки 30 червня спливає термін дії його контракту. Француз піде з МЮ у статусі вільного агента.
Поль Погба перебував у системі "Манчестер Юнайтед" з 16 років та дебютував за першу команду у 2012 році. Того ж року він перейшов до італійського "Ювентуса".
МЮ викупив француза в туринців в 2016 році за 105 млн євро та зробив його найдорожчим футболістом в історії клубу.
Загалом 29-річний Поль Погба зіграв за "Манчестер Юнайтед" 233 матча, забив 39 голів та віддав 51 результативну передачу. Разом з МЮ француз виграв лише два титули - Кубок ліги та Лігу Європи у 2017 році.
- 1 червня валлійський вінгер Гарет Бейл оголосив, що залишає іспанський футбольний клуб "Реал".
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