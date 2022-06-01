П'ятиразовий переможець ЛЧ попрощався з мадридським "Реалом"
Валлійський вінгер Гарет Бейл оголосив, що залишає іспанський футбольний клуб "Реал"
Про це Бейл повідомив у Instagram.
"Я пишу це повідомлення, щоб подякувати всім моїм одноклубникам, тренерам, персоналу та вболівальникам, які мене підтримували. Я прибув сюди дев'ять років тому як молодий футболіст, який хотів реалізувати свою мрію грати за "Реал". Носити білу форму, герб на грудях, виступати на "Сантьяго Бернабеу», вигравати Лігу чемпіонів. Тепер я можу озирнутися назад та сказати, що ця мрія стала реальністю. Це була честь для мене", - написав Бейл.
32-річний валлієць перейшов до "Реалу" в 2013 році з англійського "Тоттенгема" за 101 млн євро.
Бейл зіграв за мадридців 258 матчів, забив 106 голів та віддав 67 результативних передач. Він став з "Реалом" п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, тричі виграв чемпіонат Іспанії, чотири рази - клубний чемпіонат світу та двічі - Суперкубок УЄФА.
Бейл залишить "Реал" у статусі вільного агента.
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