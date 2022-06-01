Про це Бейл повідомив у Instagram.

"Я пишу це повідомлення, щоб подякувати всім моїм одноклубникам, тренерам, персоналу та вболівальникам, які мене підтримували. Я прибув сюди дев'ять років тому як молодий футболіст, який хотів реалізувати свою мрію грати за "Реал". Носити білу форму, герб на грудях, виступати на "Сантьяго Бернабеу», вигравати Лігу чемпіонів. Тепер я можу озирнутися назад та сказати, що ця мрія стала реальністю. Це була честь для мене", - написав Бейл.

32-річний валлієць перейшов до "Реалу" в 2013 році з англійського "Тоттенгема" за 101 млн євро.

Бейл зіграв за мадридців 258 матчів, забив 106 голів та віддав 67 результативних передач. Він став з "Реалом" п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, тричі виграв чемпіонат Іспанії, чотири рази - клубний чемпіонат світу та двічі - Суперкубок УЄФА.

Бейл залишить "Реал" у статусі вільного агента.

Збірна Уельсу 5 червня у Кардіффі зіграє у вирішальному матчі плей-офф чемпіонату світу - 2022 з переможцем пари Шотландія - Україна, які зустрінуться 1 червня.

1 червня колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав відбірковий матч чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії надією всієї країни.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оприлюднив заявку на гру проти Шотландії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb