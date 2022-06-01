Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Із футболістів, які зараз перебувають у Глазго, до офіційної заявки не потрапили форвард Данило Сікан, захисник Денис Попов та голкіпер Андрій Лунін.

Офіційна заявка збірної України:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Валерій Бондар, 4. Олександр Сирота, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Андрій П'ятов, 13. Ілля Забарний, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 19. Тарас Качараба, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Гра Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго та розпочнеться о 21:45.

Матч можна буде переглянути на телеканалах "Футбол 1", "Індиго TV", а також на платформі oll.tv.

Переможець 5 червня у Кардіффі посперечається з путівку на ЧС-2022 зі збірною Уельсу.

1 червня колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав відбірковий матч чемпіонату світу-2022 проти Шотландії надією всієї країни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb