Найдорожчий футболіст в історії "Реалу" замислився над завершенням кар'єри
Ексфутболіст мадридського "Реалу" Еден Азар продовжує роздумувати над своїм майбутнім і замислився над завершенням кар'єри
Про це повідомляє L’Equipe.
За інформацією джерела, бельгійський клуб "Моленбек", за який виступає молодший брат Едена Азара, Кіліан, зробив пропозицію ексфутболісту "Реалу".
У трансфері Азара також зацікавлені декілька клубів МЛС, вони вже зробили пропозицію Азару.
Однак Еден Азар поки не впевнений у своєму майбутньому, він думає про завершення ігрової кар'єрі. Бельгієць не хоче покидати Мадрид.
Історія Азара в "Реалі":
3 червня мадридський "Реал" та Еден Азар розірвали контракт.
Контракт Азара з "Реалом" був чинний до 2024 року. Бельгієць є найдорожчим футболістом в історії "Реалу". У 2019 році мадридці заплатили за нього англійському "Челсі" 115 млн євро.
У минулому сезоні 32-річний Еден Азар провів 10 матчів за мадридців в усіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 асисти.
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