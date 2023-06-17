Найдорожчий футболіст в історії "Реалу" замислився над завершенням кар'єри

Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, бельгійський клуб "Моленбек", за який виступає молодший брат Едена Азара, Кіліан, зробив пропозицію ексфутболісту "Реалу".

У трансфері Азара також зацікавлені декілька клубів МЛС, вони вже зробили пропозицію Азару.

Однак Еден Азар поки не впевнений у своєму майбутньому, він думає про завершення ігрової кар'єрі. Бельгієць не хоче покидати Мадрид.

Історія Азара в "Реалі":

3 червня мадридський "Реал" та Еден Азар розірвали контракт.

Контракт Азара з "Реалом" був чинний до 2024 року. Бельгієць є найдорожчим футболістом в історії "Реалу". У 2019 році мадридці заплатили за нього англійському "Челсі" 115 млн євро.

У минулому сезоні 32-річний Еден Азар провів 10 матчів за мадридців в усіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 асисти.