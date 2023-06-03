"Реал" розірвав контракт зі своїм найдорожчим гравцем в історії

Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".

"Реал Мадрид" хоче висловити свою вдячність Едену Азару та бажає йому та всій його родині успіхів на новому етапі кар'єри", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Контракт Азара з "Реалом" був чинний до 2024 року. Бельгієць є найдорожчим футболістом в історії "Реалу". У 2019 році мадридці заплатили за нього англійському "Челсі" 115 млн євро.

У поточному сезоні 32-річний Еден Азар провів 10 матчів за мадридців в усіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 асисти.