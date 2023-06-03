"Реал" розірвав контракт зі своїм найдорожчим гравцем в історії
Мадридський "Реал" та бельгієць Еден Азар розірвали контрактну угоду
Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".
"Реал Мадрид" хоче висловити свою вдячність Едену Азару та бажає йому та всій його родині успіхів на новому етапі кар'єри", - йдеться в офіційній заяві клубу.
Контракт Азара з "Реалом" був чинний до 2024 року. Бельгієць є найдорожчим футболістом в історії "Реалу". У 2019 році мадридці заплатили за нього англійському "Челсі" 115 млн євро.
У поточному сезоні 32-річний Еден Азар провів 10 матчів за мадридців в усіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 асисти.
- У березні Азар відмовився від пропозиції турецького клубу
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