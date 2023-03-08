Найдорожчий футболіст "Реалу" відмовився від переходу в турецьку лігу
Вінгер мадридського "Реала" Еден Азар відмовився від пропозиції турецького клубу
Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.
За інформацією джерела, Еден Азар не бачить свого майбутнього у Туреччині. Проте не відомо, який клуб пропонував 32-річному бельгійцю співпрацю.
Контракт Азара з "Реалом" чинний до 2024 року. Найближчим часом очікується зустріч форварда з босами клубу, де вони визначаться з майбутнім футболіста в мадридській команді.
Азар є найдорожчим футболістом в історії "Реалу". У 2019 році мадридці заплатили за нього англійському "Челсі" 115 млн євро.
У поточному сезоні Еден Азар провів 7 матчів за мадридців в усіх турнірах, забив 1 гол і зробив 1 асист.
- У грудні 2022 року Азар заявив, що припиняє виступи за збірну Бельгії після провалу на чемпіонаті світу-2022.
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