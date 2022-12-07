Про це повідомляє збірна Бельгії у twitter.

Азар ухвалив таке рішення після того, як збірна Бельгії не змогла вийти до 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі, де перемогла Канаду (1:0), програла Марокко (0:2), зіграла внічию з Хорватією (0:0) та стала в групі F третьою.

31-річний Еден Азар зіграв за збірну Бельгії 126 матчів та забив 33 голи. Він посідає четверте місце в історії збірної за кількістю матчів за національну команду та друге - за голами.

Разом з національною командою хавбек став бронзовим призером ЧС-2018.

Азар є найдорожчим футболістом в історії "Реалу". У 2019 році мадридці заплатили за нього англійському "Челсі" 115 млн євро.

Раніше через невдачу на чемпіонаті світу посаду головного тренера збірної Бельгії залишив іспанець Роберто Мартінес.

1 грудня збірна Бельгії не змогла переграти Хорватію та вилетіла з чемпіонату світу.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb