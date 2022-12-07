ЧС-2022: Найдорожчий футболіст "Реалу" оголосив про завершення кар'єри в збірній
Півзахисник іспанського "Реалу" Еден Азар заявив, що припиняє виступи за збірну Бельгії після провалу на чемпіонаті світу-2022
Про це повідомляє збірна Бельгії у twitter.
Азар ухвалив таке рішення після того, як збірна Бельгії не змогла вийти до 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі, де перемогла Канаду (1:0), програла Марокко (0:2), зіграла внічию з Хорватією (0:0) та стала в групі F третьою.
31-річний Еден Азар зіграв за збірну Бельгії 126 матчів та забив 33 голи. Він посідає четверте місце в історії збірної за кількістю матчів за національну команду та друге - за голами.
Разом з національною командою хавбек став бронзовим призером ЧС-2018.
Азар є найдорожчим футболістом в історії "Реалу". У 2019 році мадридці заплатили за нього англійському "Челсі" 115 млн євро.
Раніше через невдачу на чемпіонаті світу посаду головного тренера збірної Бельгії залишив іспанець Роберто Мартінес.
- 1 грудня збірна Бельгії не змогла переграти Хорватію та вилетіла з чемпіонату світу.
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