ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 1 грудня
У четвер, 1 грудня, будуть зіграні 4 матчі 3-го туру групової стадії ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
3-й тур
1 грудня
17:00 Хорватія – Бельгія (Група F)
17:00 Канада – Марокко (Група F)
21:00 Японія – Іспанія (Група E)
21:00 Коста-Рика – Німеччина (Група E)
Прямі трансляції на регіональних телеканалах Суспільного, сайті Суспільне:Спорт та платформі Megogo
Пари 1/8 фіналу, які вже визначились:
- Системи кондиціонування на катарських стадіонах ЧС-2022 повпливали на самопочуття футболістів збірної Бразилії.
- 30 листопада збірна Данії виявилась слабшою за Австралію у 3-му турі групової стадії ЧС-2022. Збірна Польщі поступилась команді Аргентини. Франція несподівано програла Тунісу, але зіграє у плей-офф ЧС-2022.
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