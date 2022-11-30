Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч в Аль-Райяні закінчився з сенсаційним рахунком 1:0 на користь Тунісу. Єдиний м'яч у ворота Франції забив Вахбі Хазрі, який відзначився на 58-й хвилині зустрічі.

Цікаво, що забивала і Франція. Антуан Грізманн відзначився на 98-й хвилині. Суддя навіть дав свисток про кінець зустрічі, але потім скасував цей гол через офсайд.

Після 3-х матчів перемогу у групі D здобула команда Франції, яка набрала 6 очок. З другого місця у плей-офф ЧС-2022 також вийшла команда Австралії, у них 6 балів.

Данія сенсаційно провалила турнір і здобула лише 1 заліковий бал. Туніс з трьома балами - третій.

ЧС-2022

3-й тур. Група D

30 листопада

Туніс - Франція 1:0

Гол: Хазрі, 58

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