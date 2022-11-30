Франція несподівано програла Тунісу, але зіграє у плей-офф ЧС-2022
У 3-му турі групової стадії ЧС-2022 збірна Франції несподівано програла Тунісу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч в Аль-Райяні закінчився з сенсаційним рахунком 1:0 на користь Тунісу. Єдиний м'яч у ворота Франції забив Вахбі Хазрі, який відзначився на 58-й хвилині зустрічі.
Цікаво, що забивала і Франція. Антуан Грізманн відзначився на 98-й хвилині. Суддя навіть дав свисток про кінець зустрічі, але потім скасував цей гол через офсайд.
Після 3-х матчів перемогу у групі D здобула команда Франції, яка набрала 6 очок. З другого місця у плей-офф ЧС-2022 також вийшла команда Австралії, у них 6 балів.
Данія сенсаційно провалила турнір і здобула лише 1 заліковий бал. Туніс з трьома балами - третій.
ЧС-2022
3-й тур. Група D
30 листопада
Туніс - Франція 1:0
Гол: Хазрі, 58
- 29 листопада у 3-му турі групового раунду ЧС-2022 збірна Англії розгромно перемогла Уельс, а збірна США виявилась сильнішою за Іран.
- Системи кондиціонування на катарських стадіонах ЧС-2022 повпливали на самопочуття футболістів збірної Бразилії.
- 30 листопада збірна Данії виявилась слабшою за Австралію у 3-му турі групової стадії ЧС-2022.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе