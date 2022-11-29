Англія розгромила Уельс і вийшла в плей-офф ЧС-2022
У 3-му турі групового раунду ЧС-2022 збірна Англії розгромно перемогла Уельс
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою Англії над Уельсом - 3:0. Дубль оформив Маркус Рашфорд, ще один м'яч забив Філ Фоден.
Збірна Англії закінчила груповий етап ЧС-2022 на першій позиції у квартеті А, вони набрали 7 очок. США з 5 балами фінішували другими. Уельс за 3 матчі здобув лише 1 бал і посів четверте місце. Іран - третій - 3 очки.
У плей-офф чемпіонату світу збірна Англії зіграє проти Сенегалу. Матч відбудеться 4 грудня.
Суперник США - Нідерланди. Вони зіграють 3 грудня
ЧС-2022
3-й тур. Група А
29 листопада
Уельс - Англія 0:3
Голи: Рашфорд, 50, 68, Фоден, 52
- 28 листопада Бразилія перемогла Швейцарію та вийшла до плей-офф, збірні Сербії та Камеруну звели зустріч внічию 3:3, Гана переграла Південну Корею, а Португалія здолала Уругвай та також опинилася у 1/8 фіналу.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.4
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе