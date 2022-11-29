Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився розгромною перемогою Англії над Уельсом - 3:0. Дубль оформив Маркус Рашфорд, ще один м'яч забив Філ Фоден.

Збірна Англії закінчила груповий етап ЧС-2022 на першій позиції у квартеті А, вони набрали 7 очок. США з 5 балами фінішували другими. Уельс за 3 матчі здобув лише 1 бал і посів четверте місце. Іран - третій - 3 очки.

У плей-офф чемпіонату світу збірна Англії зіграє проти Сенегалу. Матч відбудеться 4 грудня.

Суперник США - Нідерланди. Вони зіграють 3 грудня

ЧС-2022

3-й тур. Група А

29 листопада

Уельс - Англія 0:3

Голи: Рашфорд, 50, 68, Фоден, 52

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