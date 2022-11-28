Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Лусаїлі збірна Португалії повела у рахунку на 54-й хвилині. Бруну Фернандеш з лівого флангу гостро закрутив у дальній кут, Кріштіану Роналду високо вистрибнув, дезорієнтував захисників та посприяв, аби м'яч залетів у ворота.

Наприкінці матчу, в компенсований час, Фернандеш реалізував пенальті та зробив дубль.

Португалія перемогла Уругвай 2:0, набрала 6 очок та достроково вийшла до 1/8 фіналу. Друге місце в групі H займає Гана, у якої 3 пункти. Південна Корея та Уругвай мають по 1 балу.

У 3-му турі 2 грудня Португалія зіграє з Південною Кореєю, а Уругвай - з Ганою.

ЧС-2022

2-й тур

28 листопада

Група H

Португалія - Уругвай 2:0

Гол: Фернандеш, 54, 90+1 (пен.)

В інших матчах 28 листопада Бразилія перемогла Швейцарію та вийшла до плей-офф, збірні Сербії та Камеруну зіграли внічию 3:3, а Гана здолала Південну Корею.

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