Португалія здолала Уругвай та пробилася до плей-офф ЧС-2022
28 листопада у 2-му турі чемпіонату світу з футболу Португалія перемогла Уругвай та достроково вийшла до 1/8 фіналу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Лусаїлі збірна Португалії повела у рахунку на 54-й хвилині. Бруну Фернандеш з лівого флангу гостро закрутив у дальній кут, Кріштіану Роналду високо вистрибнув, дезорієнтував захисників та посприяв, аби м'яч залетів у ворота.
Наприкінці матчу, в компенсований час, Фернандеш реалізував пенальті та зробив дубль.
Португалія перемогла Уругвай 2:0, набрала 6 очок та достроково вийшла до 1/8 фіналу. Друге місце в групі H займає Гана, у якої 3 пункти. Південна Корея та Уругвай мають по 1 балу.
У 3-му турі 2 грудня Португалія зіграє з Південною Кореєю, а Уругвай - з Ганою.ЧС-2022
2-й тур
28 листопада
Група H
Португалія - Уругвай 2:0
Гол: Фернандеш, 54, 90+1 (пен.)
- В інших матчах 28 листопада Бразилія перемогла Швейцарію та вийшла до плей-офф, збірні Сербії та Камеруну зіграли внічию 3:3, а Гана здолала Південну Корею.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.13Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе