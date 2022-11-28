Гана перемогла Південну Корею на ЧС-2022 з футболу
28 листопада у 2-му турі чемпіонату світу з футболу збірна Гани переграла Південну Корею
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Аль-Раяні збірна Гани вдало розпочала гру та двічі забила у першому таймі - відзначилися Мохаммед Салісу та Мохаммед Кудус.
Невдовзі після перерви, корейці перехопили ініціативу та завдяки дублю Чо Ки Сона зрівняли рахунок. Однак на 68-й хвилині Кудус знову вивів ганців вперед.
Гана перемогла Південну Корею 3:2, набрала 3 очка та піднялася на друге місце в групі H. Завдяки кращій різниці м'ячів, лідирує Португалія, яка також має 3 пункти. У Південної Кореї та Уругваю по 1 балу.
Португальці та уругвайці сьогодні о 21:00 зустрінуться у матчі 2-го туру.
ЧС-2022
2-й тур
28 листопада
Група H
Південна Корея - Гана 2:3
Голи: Чо Кин Сон, 58, 61 - Салісу, 24, Кудус, 34, 68
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28 листопада збірні Сербії та Камеруну зіграли внічию 3:3.
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