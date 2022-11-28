Сербія та Камерун зіграли у надрезультативну нічию на ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV

У Аль-Вакрі першим забив Камерун, коли на 29-й хвилині відзначився Шарль Касталетто. Серби у відповідь забили тричі - зусиллями Страхіні Павловіча, Сергея Мілінковича-Савіча та Александара Мітровіча.

Африканці не склали рук та у середині другого тайму зрівняли рахунок - забили Венсан Абубакар та Максім Чупо-Мотінг.

Матч завершився внічию 3:3. Камерун та Сербія набрали по 1 очку та займають третю та четверту позиції в турнірній таблиці відповідно. Лідирують Бразилія та Швейцарія, які мають по 3 пункти. Вони сьогодні о 18:00 зіграють в іншому матчі 2-го туру в групі G.

У 3-му турі 2 грудня Камерун зустрінеться з Бразилією, а Сербія - зі Швейцарією.

ЧС-2022

2-й тур

28 листопада

Група G

Камерун - Сербія 3:3

Голи: Кастелетто, 29, Абубакар, 64, Чупо-Мотінг - Павловіч, 45+1, Мілінковіч-Савіч, 45+3, Мітровіч, 53

27 листопада на чемпіонаті світу-2022 Німеччина зіграла внічию з Іспанією, Хорватія перемогла Канаду, Марокко - Бельгію, а Коста-Рика - Японію.

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