Про це повідомляє Еспресо.TV.

ЧС-2022

2-й тур

27 листопада

12:00 Японія - Коста-Рика (Група E)

15:00 Бельгія - Марокко (Група F)

18:00 Хорватія - Канада (Група F)

21:00 Іспанія - Німеччина (Група E)

Трансляція - "Суспільне Спорт", регіональні телеканали "Суспільне" та Megogo

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