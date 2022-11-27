ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 27 листопада
У неділю, 27 листопада, збірна Іспанії зіграє проти Німеччини на ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
2-й тур
27 листопада
12:00 Японія - Коста-Рика (Група E)
15:00 Бельгія - Марокко (Група F)
18:00 Хорватія - Канада (Група F)
21:00 Іспанія - Німеччина (Група E)
Трансляція - "Суспільне Спорт", регіональні телеканали "Суспільне" та Megogo
- 26 листопада в іншому матчі ЧС-2022 в Катарі збірна Австралії переграла Туніс. А Польща виявилась сильнішою за Саудівську Аравію. У центральних матчах Аргентина перемогла Мексику, а Франція виграла у Данії.
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