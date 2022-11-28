ЧС-2022: Бразилія перемогла Швейцарію та вийшла до 1/8 фіналу
28 листопада у 2-му турі чемпіонату світу з футболу збірна Бразилії перемогла Швейцарію та достроково вийшла до плей-офф
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Досі збірну Бразилії на 83-й хвилині вивів вперед Каземіро.
Бразильці перемогли 1:0, набрали 6 очок та за тур до завершення групового раунду вийшли до 1/8 фіналу. Швейцарія з 3 пунктами залишилася на другій позиції. У Камеруну та Сербії - по 1 балу
У 3-му турі 2 грудня Камерун зустрінеться з Бразилією, а Сербія - зі Швейцарією.
ЧС-2022
2-й тур
28 листопада
Група G
Бразилія - Швейцарія 1:0
Гол: Каземіро, 83
- 28 листопада збірні Сербії та Камеруну зіграли внічию 3:3.
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