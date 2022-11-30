Данія програла Австралії і сенсаційно вилетіла з ЧС-2022
У 3-му турі групової стадії ЧС-2022 збірна Данії виявилась слабшою за Австралію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч в Аль-Вакрі закінчився з рахунком 1:0 на користь Австралії. Єдиний м'яч у ворота Данії забив Меттью Лекі, який відзначився на 60-й хвилині зустрічі.
Після 3-х матчів перемогу у групі D здобула команда Франції, яка набрала 6 очок. З другого місця у плей-офф ЧС-2022 також вийшла команда Австралії, у них 6 балів.
Данія сенсаційно провалила турнір і здобула лише 1 заліковий бал. Туніс з трьома балами - третій.
ЧС-2022
3-й тур. Група D
30 листопада
Австралія - Данія 1:0
Гол: Лекі, 60
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