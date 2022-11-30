Футболісти збірної Бразилії захворіли через кондиціонери на стадіонах ЧС-2022

Про це повідомляє The Athletic.

Стадіони у Катарі, де проходить чемпіонат світу з футболу, оснащені системами кондиціонування, аби футболісти могли нормально почувати себе під час аномальної спеки.

Кондиціонери працюють за допомогою кількох сопел по краю поля, які виштовхують холодне повітря з різною швидкістю, аби охопити якнайбільшу площину поля.

Зірка збірної Бразилії Ентоні поскаржився, що системи кондиціонування погіршили самопочуття гравців його команди. Він не повідомив про кількість футболістів, які захворіли та як вони почувають себе зараз.

Наступний матч Бразилія проведе у п'ятницю, 2 грудня. Суперник - Камерун.

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