Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч у Досі закінчився з мінімальним рахунком на користь США. Єдиний гол у ворота Ірану забив Крістіан Пулішич, американець відзначився на 38-й хвилині зустрічі.

Збірна Англії закінчила груповий етап ЧС-2022 на першій позиції у квартеті А, вони набрали 7 очок. США з 5 балами фінішували другими. Уельс за 3 матчі здобув лише 1 бал і посів четверте місце. Іран - третій - 3 очки.

У плей-офф чемпіонату світу збірна Англії зіграє проти Сенегалу. Матч відбудеться 4 грудня.

Суперник США - Нідерланди. Вони зіграють 3 грудня

ЧС-2022

3-й тур. Група А

29 листопада

Іран - США 0:1

Гол: Пулішич, 38

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