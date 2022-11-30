Про це повідомляє Еспресо.TV.

Центральний матч дня проходив у Досі і закінчився з рахунком 2:0 на користь Аргентини. Голи у ворота Польщі забили Хуліан Альварес і Алексіс Макаллістер.

Забити міг і Ліонель Мессі, але легенда збірної Аргентини не реалізував пенальті на 39-й хвилині. Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни виграв одинадцятиметрову дуель.

Після 3-х матчів перемогу у групі С здобула команда Аргентини, яка набрала 6 очок. З другого місця у плей-офф ЧС-2022 також вийшла команда Польщі, у них 4 бали.

Чотири очки також набрала Мексика, але за додатковими показниками вони поступились полякам.

Остання позиція і 3 бали у Саудівської Аравії.

ЧС-2022

3-й тур. Група C

30 листопада

Польща - Аргентина 0:2

Голи: Макаллістер, 46, Альварес, 67

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