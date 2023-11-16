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Найкращі жіночі образи з різними жилетами у 2023 році

16 листопада, 2023 четвер
12:51
Суспільство Образи з жилеткою

Як гарно стилізувати жіночу жилетку та створити гармонійний і довершений образ на різні випадки життя, ви можете дізнатися в нашому матеріалі

У світі моди постійно з'являються нові тенденції, які швидко завойовують популярність серед фешн-цінителів. Одним з таких трендових предметів, що є експресивним акцентом у гардеробі, стали жіночі жилети. Раніше, при використанні слова «жилетка», одразу спадала на думку річ, що належить до класичного чоловічого гардеробу. Однак, сьогодні цей елемент одягу широко використовується в створенні різних жіночих образів.

Ці універсальні та стильні елементи одягу приваблюють увагу не лише своєю зручністю та практичністю, але й вмінням ідеально доповнити будь-який образ. Вони відображають досконалу гармонію між елегантністю та екстравагантністю, надаючи шанувальникам моди можливість створити різні образи у будь-якому контексті та за будь-яких обставин. Давайте докладніше розглянемо цю актуальну та неперевершену модну тенденцію жилеток у 2023 році.

Які бувають жилетки?

Жіночі жилетки можуть бути різноманітними за стилем, фасоном та матеріалом, з якого вони виготовлені. Деякі з найпопулярніших видів включають:

  • Джинсові жилети – це класика, яка ніколи не виходить з моди. Вони можуть бути як короткими, так і подовженими, з різними варіантами декору, включаючи вишивку, потертості чи вставки з інших тканин.
  • В’язані або шерстяні жилети. Ці теплі моделі стануть в нагоді в холодний період року. Вони можуть бути однотонними або прикрашеними візерунками, вишивкою чи декоративними елементами. Чудово виглядають подовжені варіанти у поєднанні з білими сорочками.
  • Шкіряні, замшеві або хутряні жилети. Створюють елегантний та стильний теплий образ. Ці варіанти можуть бути з різними деталями: від простих з більш строгими лініями до більш декоративних з об'ємними комірами.
  • Класичні варіанти. Виготовлені з досить легких тканин, які добре тримають форму. Вони ідеально підходять для літнього сезону або як елемент стильного офісного образу.
  • Спортивні жилети зазвичай виготовлені з водовідштовхувальних матеріалів, таких як поліестер або нейлон, та мають більше практичне застосування. Наприклад, для активного відпочинку або фізичних вправ.

Це лише декілька типів жіночих жилеток. Існує безліч варіацій цього одягу, які відрізняються за фасоном, кольором, деталями та призначенням, що дає змогу вибрати модель, яка найбільше підходить під ваш стиль та умови використання.

Як створити стильний та модний образ з жилеткою цього сезону?

Створення стильного образу з жіночою жилеткою - це чудовий спосіб додати унікальності та елегантності вашому вигляду. Експериментуйте зі стилями та додайте особистого шарму до вашого вигляду з допомогою жилетки. Важливо пам'ятати, що найкращий образ - це той, який ви відчуваєте себе комфортно і впевнено.

Діловий образ

Стримані класичні жилетки додають шарму та стилю, роблячи образ більш цікавим та оригінальним. Для того, щоб створити стильний образ можна використати декілька комбінацій.

Жилетка у поєднанні з білою сорочкою або блузою створить класичний та витончений образ для офісу. Або створіть монохромний лук, підберіть жилетку та брюки/спідницю одного кольору або в тонні.

Обирайте жилетки з геометричними принтами чи вставками, що додадуть структуру та інтерес до вашого образу. Використайте відкритий або застібнутий варіант жилетки, залежно від вашого стилю та погодних умов. В теплу пору, чудово та дуже стильно виглядають дуети з жилетки та спідниці з додатковими аксесуарами

Залежно від ваших особистих вподобань та вимог ділового дрес-коду, жилети можна успішно інтегрувати в образ, надаючи йому оригінальності.

Фото: Колаж "Еспресо"

Модна в’язана жилетка

В'язані жилети є чудовим елементом гардеробу, який можна комбінувати з різноманітними речами для створення стильних образів.

Вдягніть в'язаний жилет зі сорочкою або блузою для більш офіційного вигляду. Підійде для бізнес-зустрічей. Якщо використати подовжену сорочку та жилетку, вийде романтичний вечірній образ.

Жилети в'язані спицями або гачком зазвичай відрізняються варіативністю візерунків. Такі речі добре поєднуються з джинсами. Створіть кежуал образ, додавши свої улюблені широкі джинси, кеди чи утеплені чоботи.

В'язані жилети вважаються універсальним елементом гардеробу, який можна стилізувати різноманітними способами в залежності від сезону та вашого особистого стилю.

Фото: Колаж "Еспресо"

Жилети з хутра або з імітацією шкіри

Це звісно не новинка сезону, однак модні образи й досі є популярними та затребуваними. Ключ до створення стильного луку з жилетом - це гармонія, комфорт та вишуканість. Сьогодні, краще використовувати штучний матеріал, переважно оверсайз розміру, а довжина ворсу не грає важливої ролі. Звісно можна використовувати натуральні матеріали (вовна, або, наприклад, шкіра), однак тренди тяжіють до економічності та свідомого використання природних ресурсів. 

Комбінуйте жилет з білою сорочкою та джинсами або простою чорною сукнею. Це надасть образу елегантності та розкоші. А в холодну погоду можна носити такий жилет з вовняним светром.

Фото: Колаж "Еспресо"

Маскулінні жилетки

Обираючи жилетку у "базовому" чоловічому фасоні, не бійтеся експериментувати зі стилями та додавати жіночі елементи для створення цікавих та оригінальних образів.

Наприклад, спробуйте носити жилетку у маскулінному стилі з спідницею або сукнею. Це створить цікавий контраст у вашому образі. Також, можете додати жіночого шарму, вибравши підходящі аксесуари, такі як: великі сережки, натуральні браслети чи вишуканий шарф.

Комбінуйте базову жилетку зі широкими брюками та відповідною сорочкою для створення образу у стилі "бойфренд". Або створіть образ з маскулінним светром. Цей концепт забезпечить вам зручність та оригінальний вигляд.

Фото: Колаж "Еспресо"


 
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