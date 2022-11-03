Найкращий час аби займатися коханням та радіти життю, - Кулеба про віялові відключення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що, на його думку, через віялові відключення в Україні збільшиться народжуваність, адже це "найкращий час аби займатися коханням та радіти життю"
Про це він сказав у інтерв'ю виданню Сadenaser.
За його словами, українці завжди знаходять вихід із найскладніших обставин, тому відключення електроенергії не підірвуть моральний дух в країні. Він також зазначив, що українці добре знають шкоду, біль та смерть, що несе з собою РФ, тож "краще виживати з високим моральним духом і без електрики, ніж зі знищеною мораллю та поступатися Росії".
"Я думаю, що, можливо, народжуваність в Україні покращиться через ці відключення електроенергії, тому що людям доводиться сидіти вдома без можливостей, без світла. Тому це найкращий час, щоб займатися коханням і радіти життю", - сказав Кулеба.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що мінімальним прийнятним результатом для закінчення війни має стати вивід військ РФ з усієї території України, включно з Донбасом та Кримом.
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