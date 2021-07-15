Найкращий футболіст Євро-2020 перейшов до ПСЖ

Про це повідомляє ПСЖ у twitter.

Італійський воротар перейшов до клубу з Парижу на правах вільного агента.

Доннарумма підписав із французами контракт до 2026 року.

22-річний італієць грав за "Мілан" з 2015 року та дебютував за клуб у 16-річному віці. Провів за міланців 251 матч, у 88-ти з яких залишив ворота недоторканими.

Разом зі збірною Італії виграв Євро-2020 та став головним героєм серії післяматчевих пенальті у фінальному матчі проти Англії. Визнаний найкращим гравцем чемпіонату Європи.

