Найкращий футболіст Євро-2020 перейшов до ПСЖ
Голкіпер збірної Італії та "Мілану" Джанлуїджі Доннарумма перейшов до французького ПСЖ
Про це повідомляє ПСЖ у twitter.
Італійський воротар перейшов до клубу з Парижу на правах вільного агента.
Доннарумма підписав із французами контракт до 2026 року.
22-річний італієць грав за "Мілан" з 2015 року та дебютував за клуб у 16-річному віці. Провів за міланців 251 матч, у 88-ти з яких залишив ворота недоторканими.
Разом зі збірною Італії виграв Євро-2020 та став головним героєм серії післяматчевих пенальті у фінальному матчі проти Англії. Визнаний найкращим гравцем чемпіонату Європи.
- 13 липня повідомлялося, що Джанлуїджі Доннарумма летить до Парижу підписувати контракт з французьким ПСЖ.
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