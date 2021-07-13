Найкращий футболіст Євро-2020 знайшов собі нову команду
Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма летить до Парижу підписувати контракт з французьким ПСЖ
Про це повідомив журналіст Махамед Бухафсі.
За його інформацією, 14 липня воротар "Мілана" та збірної Італії прилетить до Парижу та підпише контракт з ПСЖ.
Доннарумма проведе у французькій столиці лише один день, познайомиться з тренерами та одноклубниками а потім отримає кілька днів відпочинку після Євро-2020, на якому його було визнано найкращим футболістом турніру.
Джанлуїджі Доннарумма грав за "Мілан" з 2015 року та дебютував за італійський клуб у 16-річному віці. Провів за міланців 251 матч, у 88-ти з яких, залишив ворота недоторканими.
Разом зі збірною Італії Джанлуїджі Доннарумма виграв Євро-2020 та став головним героєм серії післяматчевих пенальті у фінальному матчі проти Англії.
- Нагадаємо, 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.
- 13 липня Доннарумма потрапив до символічної збірної Євро-2020, в який не знайшлося місця для найкращого бомбардира турніру - Кріштіану Роналду.
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