Найкращий футболіст Євро-2020 знайшов собі нову команду

Про це повідомив журналіст Махамед Бухафсі.

За його інформацією, 14 липня воротар "Мілана" та збірної Італії прилетить до Парижу та підпише контракт з ПСЖ.

Доннарумма проведе у французькій столиці лише один день, познайомиться з тренерами та одноклубниками а потім отримає кілька днів відпочинку після Євро-2020, на якому його було визнано найкращим футболістом турніру.

Джанлуїджі Доннарумма грав за "Мілан" з 2015 року та дебютував за італійський клуб у 16-річному віці. Провів за міланців 251 матч, у 88-ти з яких, залишив ворота недоторканими.

Разом зі збірною Італії Джанлуїджі Доннарумма виграв Євро-2020 та став головним героєм серії післяматчевих пенальті у фінальному матчі проти Англії.



#Donnarumma arrive mercredi à Paris pour signer les deniers documents officialisant son arrivée au #PSG. Il rencontrera aussi le staff de Pochettino et ses coéquipiers. Il restera à Paris une journée avant de profiter de quelques jours de repos après son sacre à l'Euro 2020. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 13, 2021

Нагадаємо, 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.

13 липня Доннарумма потрапив до символічної збірної Євро-2020, в який не знайшлося місця для найкращого бомбардира турніру - Кріштіану Роналду.

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