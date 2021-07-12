Італія перемогла по пенальті Англію у фіналі Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фінальний матч Євро-2020 відбувався у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Збірна Англії потужно розпочала гру та повела у рахунку вже на 2-й хвилині. Кірон Тріпп'є віддав передачу з правого кута штрафного майданчика на дальню штангу, де залишився без опіки Люк Шоу, який в один дотик відправив м'яч у ворота.

Італія відігралася на 67-й хвилині. Після подачі кутового біля воріт Джордана Пікфорда виникла метушня, англійський голкіпер впорався з ударом Марко Верратті, але був безсилий проти добивання Леонардо Бонуччі, який буквально заштовхав м'яч у сітку.

У основний час команди переможця не визначили і було призначено овертайм. Його також не вистачило, аби виявити сильнішого. Переможець Євро-2020 визначався у серії післяматчевих одинадцятиметрових.



Пенальті влучніше виконала Італія. Героєм серії став італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма, який відбив вирішальний пенальті від Букайо Сака.



Італія перемогла Англію та тріумфувала на Євро-2020. Збірна Італії стала чемпіоном Європи вдруге в історії. Перший континентальний титул італійці здобули у 1968 році.

Еспресо.TV провело текстову трансляцію матчу Італія - Англія.

Євро-2020

Фінал

11 липня

Італія - Англія 4:3 (1:1, 3:2 - по пен.)

Голи: Бонуччі, 67 - Шоу, 2



Італія: Доннарумма - Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон (Флоренці 118) - Барелла (Крістанте 54), Жоржиньо, Верратті (Локателлі 96) - К'єза (Бернардескі 84), Іммобіле (Берарді 55), Інсіньє (Белотті 91)

Англія: Пікфорд - Вокер (Санчо 120), Стоунз, Магвайр - Тріпп'єр (Сака 71), Філліпс, Райс (Гендерсон 74, Рашфорд 120), Шоу - Маунт (Гріліш 99), Стерлінг - Кейн

Попередження: Барелла 47, Бонуччі 55, Інсіньє 84, Жоржиньо 114, К'єлліні 90+6 - Магвайр 106

Серія пенальті

1:0 - Берарді

1:1 - Кейн

1:1 - Белотті (воротар)

1:2 - Магвайр

2:2 - Бонуччі

2:2 - Рашфорд (стійка)

3:2 - Бернардескі

3:2 - Санчо (воротар)

3:2 - Жоржиньо (воротар)

3:2 - Сака (воротар)

Нагадаємо, 6 липня у півфіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Іспанію у серії пенальті.

7 липня Англія перемогла Данію у додатковий час 2:1 та вперше у своїй історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи.

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