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Італія перемогла по пенальті Англію у фіналі Євро-2020

12 липня, 2021 понедiлок
00:54
Спорт Збірна Італії - переможець Євро-2020

Збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Фінальний матч Євро-2020 відбувався у Лондоні на стадіоні "Вемблі". 

Збірна Англії потужно розпочала гру та повела у рахунку вже на 2-й хвилині. Кірон Тріпп'є віддав передачу з правого кута штрафного майданчика на дальню штангу, де залишився без опіки Люк Шоу, який в один дотик відправив м'яч у ворота. 

Італія відігралася на 67-й хвилині. Після подачі кутового біля воріт Джордана Пікфорда виникла метушня, англійський голкіпер впорався з ударом Марко Верратті, але був безсилий проти добивання Леонардо Бонуччі, який буквально заштовхав м'яч у сітку. 

У основний час команди переможця не визначили і було призначено овертайм. Його також не вистачило, аби виявити сильнішого. Переможець Євро-2020 визначався у серії післяматчевих одинадцятиметрових.

Пенальті влучніше виконала Італія. Героєм серії став італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма, який відбив вирішальний пенальті від Букайо Сака. 

Італія перемогла Англію та тріумфувала на Євро-2020. Збірна Італії стала чемпіоном Європи вдруге в історії. Перший континентальний титул італійці здобули у 1968 році.  

Еспресо.TV провело текстову трансляцію матчу Італія - Англія

Євро-2020 

Фінал

11 липня 

Італія - Англія 4:3 (1:1, 3:2 - по пен.)  

Голи: Бонуччі, 67 - Шоу, 2 

Італія: Доннарумма - Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон (Флоренці 118) - Барелла (Крістанте 54), Жоржиньо, Верратті (Локателлі 96) - К'єза (Бернардескі 84), Іммобіле (Берарді 55), Інсіньє (Белотті 91)

Англія: Пікфорд - Вокер (Санчо 120), Стоунз, Магвайр - Тріпп'єр (Сака 71), Філліпс, Райс (Гендерсон 74, Рашфорд 120), Шоу - Маунт (Гріліш 99), Стерлінг - Кейн

Попередження: Барелла 47, Бонуччі 55, Інсіньє 84, Жоржиньо 114, К'єлліні 90+6 - Магвайр 106

Серія пенальті

1:0 - Берарді

1:1 - Кейн

1:1 - Белотті (воротар)

1:2 - Магвайр

2:2 - Бонуччі

2:2 - Рашфорд (стійка)

3:2 - Бернардескі

3:2 - Санчо (воротар)

3:2 - Жоржиньо (воротар)

3:2 - Сака (воротар)

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Леонардо Бонуччі
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2021, понедiлок
12 липня
00:54
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