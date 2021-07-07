Італія перемогла Іспанію у серії пенальті та вийшла у фінал Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч проходив на лондонському "Вемблі". Перший тайм команди закінчили нульовою нічиєю. Голи чекали на вболівальників вже у другій половині зустрічі.



На 60-й хвилині італійці провели потужну контратаку, яку розпочав голкіпер Джанлуїджі Доннарумма. Атаку завершив Федеріко К'єза, який завдав чудовий обвідний удар у дальній кут - гол - 1:0.



Іспанія відреагувала на пропущений м'яч на 80-й хвилині. Альваро Мората, який замінив Феррана Торреса, реалізував вихід віч-на-віч з Доннаруммою - цей гол перевів гру в овертайм.



Команди так і не зуміли визначити переможця за додатковий час. Довелось бити серію пенальті, де сильнішими виявилась італійці, ця збірна реалізувала 4 пенальті з 5. В Іспанії результат 2/4.

Італійці на шляху до фіналу перемогли на груповому раунді Туреччину (3:0), Швейцарію (3:0) та Уельс (1:0). У 1/8 фіналу команда Роберто Манчіні здолала в додатковий час Австрію (2:1), а в чвертьфіналі виявилася сильнішою за Бельгію (2:1).

Іспанці розпочали виступ на ЧЄ з нічиїх проти Швеції (0:0) та Польщі (1:1), а потім розгромили Словаччину (5:0). У 1/8 фіналу команда Луїса Енріке переграла у овертаймі Хорватію (5:3), а у чвертьфіналі здолала у серії післяматчевих пенальті Швейцарію (1:1, 3:1).



В іншому півфіналі збірна Англії зустрінеться 7 липня у Лондоні з Данією. Фінал пройде 11 липня.



Євро-2020



Півфінал



6 липня



Італія - Іспанія 1:1 (серія пенальті 4:2)



Голи: К'єза, 60 - Мората, 80