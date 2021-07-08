Англія перемогла Данію та стала другим фіналістом Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч проходив при рідних трибунах англійської збірної - на лондонському "Вемблі". Проте, це не завадило Данії відкрити рахунок у зустрічі. На 30-й хвилині півзахисник Міккель Дамсгорд виконав шалений удар зі штрафного, який виявився недосяжним для Джордана Пікфорда. Голкіпер не дотягнувся до м'яча та пропустив свій перший гол на цьому Євро.



Англія миттєво відреагувала на пропущений гол. Гаррі Кейн з глибини поля прокинув м'яч для Букайо Сака в прорив правим флангом. Англієць прострілив у середину штрафної, а Сімон К'єр в боротьбі з Рахімом Стерлінгом зрізав м'яч у власні ворота - 1:1.



В основний час команди більше не забивали. Тому довелось грати додатковий тайм. Два екстра-тайми по 15 хвилин. В овертаймі Англія виявилась сильнішою за суперника. На 104-й хвилині данський захисник порушив правила на Рахіму Стерлінгу, а арбітр призначив пенальті.



Форвард Гаррі Кейн не зумів реалізувати пенальті, Каспер Шмейхель відбив удар, але не зафіксував м'яч у своїх воротах, що дозволило нападнику вдало зіграти на добиванні і відправити м'яч у сітку воріт.



Англія на шляху до півфіналу Євро-2020 перемогла на груповому раунді Хорватію (1:0), Чехію (1:0) та зіграла внічию з Шотландією (0:0). У 1/8 фіналу команда Гарета Саутгейта здолала Німеччину (2:0), а у чвертьфіналі - Україну (4:0).

Данія розпочала виступи на Євро-2020 у групі з поразок від Фінляндії (0:1) та Бельгії (1:2), а потім переграла Росію (4:1) та вийшла у плей-офф. У 1/8 фіналу команда Каспера Юльманна розгромили Уельс (4:0), а у чвертьфіналі виявилися сильнішими за Чехію (2:1).



Фінал пройде 11 липня на лондонському "Вемблі". Переможець сьогоднішнього матчу зіграє проти Італії, яка перемогла Іспанію в іншому півфіналі.



Євро-2020



Півфінал



7 липня



Англія - Данія 2:1



Голи: К'єр, 39 (авт.), Кейн, 104 - Дамсгорд, 30





6 липня у першому півфіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Іспанію у серії пенальті.

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