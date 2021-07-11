Італія - Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2020

Італійці на шляху до фіналу перемогли на груповому раунді Туреччину (3:0), Швейцарію (3:0) та Уельс (1:0). У 1/8 фіналу команда Роберто Манчіні здолала в додатковий час Австрію (2:1), а в чвертьфіналі виявилася сильнішою за Бельгію (2:1). У півфіналі на "скуадру адзурру" чекала Іспанія (1:1, серія пенальті 4:2).

Англія на шляху до фіналу Євро-2020 перемогла на груповому раунді Хорватію (1:0), Чехію (1:0) та зіграла внічию з Шотландією (0:0). У 1/8 фіналу команда Гарета Саутгейта здолала Німеччину (2:0), а у чвертьфіналі - Україну (4:0). У півфінала виявилась сильнішою за Данію (2:1).

Нагадаємо, 6 липня у першому півфіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Іспанію у серії пенальті.

7 липня Англія перемогла Данію у додатковий час 2:1 та вперше у своїй історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи.

Фінал пройде на лондонському "Вемблі". Номінальними господарями є італійці. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.Фінал11 липняЛондон, стадіон "Вемблі"Пряма трансляція на телеканалі "Україна"

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